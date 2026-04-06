Запустить сети 5G готовятся операторы связи в Нижегородской области

Специалисты в данной области подчёркивают, что успешное внедрение этой передовой технологии в полной мере будет напрямую зависеть от того, как будут распределены необходимые частотные диапазоны. На данный момент для использования в сетях 5G на территории Российской Федерации официально одобрен диапазон в пределах 4800−4990 МГц. Тем не менее, представители рынка телекоммуникационных услуг полагают, что этот диапазон является недостаточным для полноценного развития.