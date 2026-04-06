Запустить сети 5G готовятся операторы связи в Нижегородской области

В регионе Нижнего Новгорода операторы, занимающиеся телекоммуникациями, активно готовятся к запуску сетей 5G. Ожидается, что предоставление услуг коммерческого уровня в формате 5G может стартовать уже в 2026 году, сообщили в ИА «Время Н».
Специалисты в данной области подчёркивают, что успешное внедрение этой передовой технологии в полной мере будет напрямую зависеть от того, как будут распределены необходимые частотные диапазоны. На данный момент для использования в сетях 5G на территории Российской Федерации официально одобрен диапазон в пределах 4800−4990 МГц. Тем не менее, представители рынка телекоммуникационных услуг полагают, что этот диапазон является недостаточным для полноценного развития.
В качестве наиболее предпочтительного решения участники рынка выделяют так называемый «золотой диапазон» частот — 3400−3800 МГц. Без доступа к этим частотам реализация повсеместного покрытия и обеспечение стабильного функционирования сетей 5G сталкивается с неопределённостью.
Согласно сведениям, полученным от издания РБК, Министерство цифрового развития РФ рассматривает вариант предоставления необходимых частот без проведения конкурсных торгов (аукционов). Помимо этого, обсуждается возможность применения принципа технологической нейтральности, который позволит операторам задействовать уже имеющиеся в их распоряжении частоты для развёртывания сетей 5G.
В Нижегородском регионе инфраструктура для внедрения новых технологий связи находится на стадии завершения. По словам Андрея Белова, директора регионального подразделения МТС, с 2022 года оператор вложил свыше 50 миллиардов рублей в развитие своих сетей по всей РФ.
Транспортная сеть региона уже прошла модернизацию, позволяя достигать скоростей передачи данных, превышающих 1 Гбит/с. Важным событием стало успешное тестирование отечественной 5G-базовой станции на конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде в 2025 году.
Установка первых базовых станций произойдёт после принятия решения о выделении частот. После этого пилотные зоны в крупнейших городах, в том числе в Нижнем Новгороде, могут быть развёрнуты в течение нескольких месяцев.
Достижение полного покрытия сети в области потребует дополнительных финансовых вложений и временных затрат. Развёртывание будет осуществляться поэтапно, с акцентом на обеспечение высокого качества связи и надёжности передачи данных.
Специалисты прогнозируют, что на начальном этапе технология 5G будет наиболее востребована в корпоративном секторе, а её широкое распространение среди обычных пользователей ожидается позднее.
