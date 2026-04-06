Школьники Ванино показали мастерство в робототехнике и пилотировании дронов

Фестиваль технического творчества объединил молодых инженеров.

Источник: Хабаровский край сегодня

На базе средней школы № 4 поселка Ванино прошел III межрайонный фестиваль технического творчества. Мероприятие объединило юных техников, инженеров и энтузиастов из Ванинского и Советско‑Гаванского районов. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», участники продемонстрировали свои навыки в трех направлениях: робототехнике, пилотировании БПЛА и 3D‑моделировании.

Фестиваль стал настоящим праздником инноваций и технической мысли. Школьники в возрасте от 10 до 17 лет представили свои проекты: от компактных роботов‑помощников до сложных моделей дронов и детализированных 3D‑объектов.

Юные инженеры показали сложные механизмы, способные выполнять разнообразные задачи: от сортировки предметов по цвету до преодоления препятствий на специальной трассе.

В номинации «Пилотирование БПЛА» участники соревновались в мастерстве управления дронами. Испытания включали прохождение полосы препятствий на время, точность посадки в заданной зоне и выполнение фигур высшего пилотажа. Судьи оценивали не только скорость, но и аккуратность, а также способность оперативно реагировать на внештатные ситуации.

В номинации «3D‑моделирование» участники представили детализированные модели техники и механизмов и арт‑объекты, созданные с использованием современных графических редакторов.

Победители в каждой номинации были награждены ценными призами и дипломами.

