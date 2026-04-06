Воронежцы могут сдать мелочь на Монетной неделе

Воронежская область присоединилась к Монетной неделе, которая стартует 6 апреля. До 18-го числа жители региона могут сдать ненужную мелочь, завалявшуюся в копилках и кошельках. Принимаются монеты, выпущенные Банком России с 1997 года. Их можно обменять на банкноты (в магазинах) или зачислить на счет (в банковских отделениях). Адреса участвующих в акции учреждений можно посмотреть здесь.