Воронежцы могут сдать мелочь на Монетной неделе

Воронежская область присоединилась к Монетной неделе, которая стартует 6 апреля. До 18-го числа жители региона могут сдать ненужную мелочь, завалявшуюся в копилках и кошельках. Принимаются монеты, выпущенные Банком России с 1997 года. Их можно обменять на банкноты (в магазинах) или зачислить на счет (в банковских отделениях). Адреса участвующих в акции учреждений можно посмотреть здесь.
Акция позволяет вернуть в оборот мелочь, которая необходима многим организациям для точных расчетов, и сократить затраты на ее чеканку, — объяснили в Банке России.
По данным отделения Банка России по Воронежской области, по итогам осенней акции жители региона принесли в кассы банков почти 718,5 тысячи монет на сумму около 3,6 млн рублей.