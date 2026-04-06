В Томске разработают радиационно-защитную ткань для космонавтов

ТОМСК, 6 апреля. /ТАСС/. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) совместно с Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ) разработает радиационно-защитные ткани для космонавтов и плитки для обитаемых космических аппаратов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.
«ОИЯИ и лабораторией Радиационного и космического материаловедения (РКМ) ТУСУРа подписан меморандум о сотрудничестве в области разработки и создания радиационно-защитных тканей для космонавтов и плиток для обитаемых космических аппаратов», — сообщили в вузе.
В ОИЯИ работает международная группа ученых, которая занимается созданием радиационно-защитных покрытий (РЗП). К этому проекту пригласили лабораторию ТУСУР. Томские ученые создают материалы для внешней обшивки космических аппаратов, которые постоянно страдают от космической радиации: протонов, электронов, солнечного света, а также плазмы из ионосферы и солнечного ветра. В проекте также участвуют Центр подготовки космонавтов и Белгородский технический университет им. Шухова.
Томские ученые в основном работают над терморегулирующими покрытиями — они помогают космическим аппаратам не перегреваться и не переохлаждаться. Такие покрытия делают из неорганических красителей и связующих веществ. Чтобы они лучше выдерживали космическое излучение, а также при создании новых или улучшении старых составов, исследователи применяют нанотехнологии.
«Уже в этом году совместно с ОИЯИ планируется приступить к решению проблемы защиты космонавтов и биологических объектов от ионов высоких энергий. Помимо излучений, сосредоточенных в Радиационных поясах Земли и в межпланетном космическом пространстве (МКП), в которых проходят орбиты спутников связи и которые за прошедшие 65 лет достаточно хорошо изучены, на КА действуют ионы высоких энергий, поступающие из МКП. Они преодолевают магнитное поле Земли и поступают в околоземное космическое пространство, расположенное в области до 1000 км от поверхности Земли», — отметили в вузе.
Для исследований ТУСУР планирует привлечь промышленных партнеров. Среди главных задач — не только использовать известные методы (например, инфракрасную спектроскопию, рентгенофазовый анализ, электронную микроскопию), но и изучать, как свет отражается от материалов в вакууме (как рассеянно, так и зеркально). Также планируют исследовать, что происходит с веществами под ударами высокоэнергетических ионов космоса. На основе полученных данных выберут самые устойчивые материалы, чтобы потом делать из них защитную ткань для скафандров космонавтов и плитки для обшивки космических аппаратов.