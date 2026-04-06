Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Бастрыкин взял на контроль разрушение здания детсада в Прикамье

К главе Следственного комитета РФ обратились жители Александровска.

Источник: Комсомольская правда

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах проверки информации о разрушении здания детсада в Прикамье. Обращение к главе ведомства поступило из Александровска.

Обеспокоенные жители города обратили внимание главы ведомства на ненадлежащее содержание детского сада. Кровля одного из корпусов учреждения длительное время находится в непригодном состоянии и протекает, что влечет затопление помещений и разрушение конструкций.

Местные власти не рассматривают ремонт здания в ближайшее время. Уполномоченные органы уже уведомили родителей о закрытии детсада. Речь идет о переводе детей в другое учреждение, расположенное на значительном расстоянии. Многочисленные обращения родителей в профильные структуры результатов также не принесли.

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю инициировало проверку. Исполнение поручения Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.