Театры и писатели посетят районы Хабаровского края с гастролями в апреле.

Региональные учреждения культуры подготовили насыщенную программу для жителей муниципалитетов в рамках краевого проекта. На протяжении всего апреля в районах будут проходить спектакли, концерты и творческие встречи. Подробнее о расписании выездов артистов — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Согласно официальным данным пресс-службы правительства Хабаровского края, старт гастролям даст Хабаровский театр драмы в Бикинском округе 9 апреля. Одной из ключевых точек месяца станет XV фестиваль Юрия Башмета, который впервые охватит Советскую Гавань. Кроме того, артисты краевого ТЮЗа и филармонии посетят Комсомольск-на-Амуре и Амурск с постановками «Баллада о солдате» и программой «Золушка».
Для любителей литературы 22 и 23 апреля пройдут фестивали «Писатели родного края» и «КнигаКрай». Творческие площадки развернутся в поселках Берёзовый и Солнечный, а также в городе Бикине. Финальные аккорды месяца прозвучат в районе имени Лазо, где в поселках Хор, Переяславка и Мухен выступят ансамбль «Дальний Восток» и театр «Геликон». Информация о предстоящих культурных событиях предоставлена профильными ведомствами региона.
