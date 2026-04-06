Театры и писатели посетят районы Хабаровского края с гастролями в апреле.

Для любителей литературы 22 и 23 апреля пройдут фестивали «Писатели родного края» и «КнигаКрай». Творческие площадки развернутся в поселках Берёзовый и Солнечный, а также в городе Бикине. Финальные аккорды месяца прозвучат в районе имени Лазо, где в поселках Хор, Переяславка и Мухен выступят ансамбль «Дальний Восток» и театр «Геликон». Информация о предстоящих культурных событиях предоставлена профильными ведомствами региона.