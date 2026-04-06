Обкрадываете себя духовно: в РПЦ объяснили, почему россиянам не стоит самим печь куличи на Пасху

Православным россиянам лучше не тратить время в Страстную седьмицу на приготовление куличей. Вместо этого стоит посещать богослужения. Об этом в интервью РИА Новости заявил руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.
«Хотел бы порекомендовать не тратить свое драгоценное время в совершенно уникальные дни Страстной седмицы на приготовление куличей и пасок, потому что тем самым вы себя духовно обкрадываете», — отметил собеседник агентства.
Будет лучше, добавил священник, если верующие купят куличи в магазине и пойдут на службу.
«Лучше в эти дни стоять на службах, а не у плиты», — заключил Береговой.
Ранее иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков) рассказал, что жесткий регламент относительно начала покраски яиц и выпечки куличей к Пасхе отсутствует. Однако по традиции православные начинают готовиться к одному из главных христианских праздников в Чистый четверг.
До этого член Совета священников-блогеров при Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Альвиан Тхелидзе в интервью сайту KP.RU объяснил смысл Пасхи и ее значение для россиян.