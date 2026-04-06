Ночью в Миллеровском районе сбили дроны

Минувшей ночью в Миллеровском районе уничтожили вражеские беспилотники. Об этом рассказал губернатор области Юрий Слюсарь, комментируя итоги отражения очередной воздушной атаки.
Дежурные расчеты противовоздушной обороны успешно перехватили цели на севере региона. Предварительно, ночной инцидент обошелся без пострадавших среди мирного населения и разрушений на земле.
— Информация на местах падения обломков продолжает уточняться. В настоящий момент беспилотная опасность сохраняется, поэтому прошу всех жителей проявлять осторожность, — предупредил глава региона.
Напомним, 4 апреля воздушная атака на Таганрог привела к трагедии. В результате массированного налета погиб один человек, несколько жителей получили ранения, а в акватории залива загорелось коммерческое судно.
