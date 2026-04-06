Названы даты выплат омичам к 9 мая

Подавать заявление не нужно — средства перечислят автоматически.

Источник: Аргументы и факты

Омские ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты ко Дню Победы.

Как сообщает Отделение Социального фонда России по Омской области, участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей к празднованию Дня Победы.

Деньги перечислят в апреле — в те же даты, что и пенсию: 9, 16 и 21 числа. Обращаться с заявлением в клиентские службы фонда ветеранам или их близким не требуется — выплата производится автоматически.

Тем, кто получает пенсию через почтовые отделения, средства доставят по установленному графику.