«Это вопрос времени»: адвокат Лерчек обратился к тем, кто не верит в ее рак

Под последними публикациями о состоянии блогера Валерии (Лерчек) Чекалиной некоторые пользователи в комментариях считают, что ситуация с ее онкологией может развиваться намеренно, чтобы помочь Валерии избежать уголовной ответственности. Об этом в понедельник, 6 апреля, высказался адвокат блогера Константин Третьяков.
Особое внимание общественности приковано к вопросу погашения долга в размере 176 миллионов рублей. 31 марта Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве Лерчек, указав, что задолженность была закрыта третьим лицом, чье имя не раскрывается.
Константин Третьяков утверждает, что плательщиком не является сама Валерия. По его словам, подробности могут стать известны позже.
— Все сомневающиеся получат ответ на свои сомнения — вопрос времени, за которое сейчас борются врачи, чтобы этот ответ они получили как можно позже, — заявил правозащитник в беседе с Starhit.
У Чекалиной обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких. 16 марта она вышла на связь и подтвердила информацию об онкологии. Лерчек не смогла сдержать слез, говоря о своем диагнозе, и заявила, что хочет и будет жить. «Вечерняя Москва» узнала у онколога Евгения Черемушкина, насколько успешным может быть лечение рака желудка и может ли ее тяжелая болезнь отразиться на самочувствии новорожденного ребенка.