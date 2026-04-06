В России можно получать две пенсии сразу: кто вправе на это рассчитывать

Депутат Говырин: гражданин РФ может получать одновременно две пенсии.

Источник: Комсомольская правда

В России один человек обычно получает только одну пенсию, но для некоторых категорий граждан закон позволяет получать сразу две. Подробностями поделился депутат Алексей Говырин в беседе с Lenta.ru.

По словам депутата, такое право есть у инвалидов вследствие военной травмы. Они могут одновременно получать государственную пенсию по инвалидности от силового ведомства и страховую пенсию по старости, если у них есть минимальный страховой стаж. Аналогичное правило действует для бывших военнослужащих-контрактников, которые после увольнения со службы успели поработать на гражданке и достигли пенсионного возраста.

Родители погибших военнослужащих тоже вправе получать пенсию по потере кормильца вместе со страховой или социальной пенсией. Такое же право есть у членов семей космонавтов. Участники Великой Отечественной войны могут оформить две пенсии, если инвалидность наступила не из-за боевых действий, а по другим причинам — например, из-за общего заболевания.

Ликвидаторы последствий радиационных и техногенных катастроф, в первую очередь чернобыльцы, также могут совмещать государственную пенсию по инвалидности со страховой при наличии стажа. Право на две пенсии есть у сотрудников МВД, ФСИН, ФСБ и федеральных госслужащих при выполнении всех условий.

Напомним, что с 1 апреля соцфонд России проиндексировал пенсии для почти четырех миллионов россиян, включая 3,5 миллиона получателей социальных пенсий.