Выставка фотографий космических монет прилетела в аэропорт Хабаровска

Экспозиция знакомит пассажиров с историей космоса через фотографии редких памятных монет.

В международном аэропорту Хабаровск стартовала Неделя космоса — первая в России акция, приуроченная к 65-летию первого полёта человека в космос, — сообщает МАХ канал аэропорта.

В рамках мероприятия открыта фотовыставка «Космос всегда рядом», объединяющая 15 фотографий памятных монет. На них запечатлены важнейшие события истории освоения космоса: полёт Юрия Гагарина, запуск первого искусственного спутника и первые шаги человека к покорению неба.

Кроме того, на изображениях показаны выдающиеся личности, стоявшие у истоков космонавтики: Константин Циолковский, Сергей Королёв, Валентина Терешкова и другие. Экспозиция наглядно демонстрирует, как память о достижениях человека в космосе сохраняется в деталях художественных медалей.

Посетить выставку могут все пассажиры и гости аэропорта до конца апреля. Экспозиция расположена на третьем этаже общей зоны терминала А.

Выставка доступна пассажирам и гостям аэропорта до конца апреля на третьем этаже терминала А.

Узнать больше по теме
Биография Валентины Терешковой
Первая женщина-космонавт в истории, Валентина Терешкова сегодня — опытный советский, а после — российский общественно-политический деятель. Собрали главное из биографии Героя Советского Союза.
Читать дальше