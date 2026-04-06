Выставка фотографий космических монет прилетела в аэропорт Хабаровска

В международном аэропорту Хабаровск стартовала Неделя космоса — первая в России акция, приуроченная к 65-летию первого полёта человека в космос, — сообщает МАХ канал аэропорта.
В рамках мероприятия открыта фотовыставка «Космос всегда рядом», объединяющая 15 фотографий памятных монет. На них запечатлены важнейшие события истории освоения космоса: полёт Юрия Гагарина, запуск первого искусственного спутника и первые шаги человека к покорению неба.
Кроме того, на изображениях показаны выдающиеся личности, стоявшие у истоков космонавтики: Константин Циолковский, Сергей Королёв, Валентина Терешкова и другие. Экспозиция наглядно демонстрирует, как память о достижениях человека в космосе сохраняется в деталях художественных медалей.
Посетить выставку могут все пассажиры и гости аэропорта до конца апреля. Экспозиция расположена на третьем этаже общей зоны терминала А.
Выставка доступна пассажирам и гостям аэропорта до конца апреля на третьем этаже терминала А. Отличный повод между рейсами вспомнить, как человечество шагало к звёздам — и почувствовать космос совсем рядом.