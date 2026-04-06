В Новосибирской области планируют вырастить около 6 тысяч тонн рыбы

Лидером по производству товарной рыбы в 2026 году прогнозируется Новосибирская область с 1,7 тыс. тонн.

Источник: Аргументы и факты

Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка проанализировал развитие аквакультуры в Сибирском федеральном округе.

В 2026 году в Новосибирской области планируется вырастить около 6 тысяч тонн рыбы — рост на 10% к прошлому году. Более половины объёма — лососёвые, в основном форель, ещё около 21% — карповые, остальное — пелядь, осетровые и другие пресноводные виды.

Лидером по производству товарной рыбы в 2026 году прогнозируется Новосибирская область с 1,7 тыс. тонн, следом идут Республика Хакасия (1,4 тыс. тонн) и Кемеровская область (примерно 1 тыс. тонн).

«Экология Сибири и опыт аграриев позволяют эффективно развивать аквакультуру — это стратегически важно для обеспечения населения свежей рыбой», — отмечает эксперт РСХБ Олег Литяйкин.

Ранее «АиФ-Новосибирск» писал, что новосибирских рыбаков предупредили о запретах и штрафах до 500 тысяч рублей.