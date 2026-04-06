В Новосибирской области планируют вырастить около 6 тысяч тонн рыбы

В 2026 году в Новосибирской области планируется вырастить около 6 тысяч тонн рыбы — рост на 10% к прошлому году. Более половины объёма — лососёвые, в основном форель, ещё около 21% — карповые, остальное — пелядь, осетровые и другие пресноводные виды.