В Красноярском крае полицейские выстрелами остановили машину пьяного водителя во время погони

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Мужчина не хотел иначе подчиняться требованиям правоохранителей.
Инцидент произошел в Казачинско-Пировском округе. В дежурную часть поступило сообщение от жителей о машине «Нива» без госномеров, за рулем которой, предположительно, находился нетрезвый водитель. Экипаж ДПС заметил на дороге автомобиль и потребовал остановиться, однако водитель увеличил скорость и попытался уйти от преследования.
Чтобы остановить нарушителя, полицейские сделали предупредительные выстрелы из табельного оружия. За рулем оказался 37-летний мужчина без водительских прав. Проверка показала, что он был в состоянии опьянения.
В отношении водителя составлены несколько административных материалов, сообщили в МВД. Машину отправили на спецстоянку.
16+