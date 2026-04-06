Подростков-зацеперов поймали на железной дороге в Красноярске (видео)

В Красноярске транспортные полицейские пресекли действия подростков, устроивших смертельно опасные игры на железной дороге.
Сообщается, что на перегоне Овинный — Мясокомбинат несовершеннолетние катались на внешних элементах вагонов электропоездов, снимая на видео свои трюки.
В отношении родителей малолетних нарушителей составили административные протоколы за неисполнение обязанностей по их содержанию и воспитанию (статья 5.35 КоАП РФ).
Транспортные полицейские призывают жителей края не оставаться безучастными к противоправным действиям зацеперов:
«Став очевидцем катания на крышах или выступающих элементах вагонов — незамедлительно сообщите об этом работникам железнодорожного транспорта или сотрудникам полиции. Помните, от этого зависит жизнь и здоровье детей! Противоправные действия зацеперов влекут административное наказание в виде штрафа (максимальный размер — 4 тысячи рублей) или уголовную ответственность по статье 267.1 УК РФ (Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств)».
