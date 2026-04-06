Могут оставить без газа. На вопросы читателей «АиФ-НП» отвечает эксперт ЖКХ

Что касается диагностики, то здесь не идёт речь о мошенничестве. С 1 марта 2026 г. в норму вступили изменения в правилах использования газового оборудования. Одно из них преду­сматривает замену газового оборудования, у которого вышел срок эксплуатации (уточнить его можно в документах на вашу плиту, колонку и т. д.). Точно так же придётся заменить гибкие шланги подачи газа, у которых кончился срок эксплуатации (как правило, указан на ярлыке, который должен оставаться на шланге). Однако вы можете провести диагностику газового оборудования, и если проверка покажет, что его ещё можно использовать, то это укажут в акте. Этот акт вам надо будет предъявить в ходе проведения ТО ВДГО. Если же оборудование просрочено, и вы его не заменили, то поставщик газа может отключить ресурс.