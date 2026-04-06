Могут оставить без газа. На вопросы читателей «АиФ-НП» отвечает эксперт ЖКХ

Прямые линии с экспертом по ЖКХ Татьяной Текучевой «АиФ — Нижнее Поволжье» проводит регулярно. Но вопросов у читателей меньше не становится. Сегодня руководитель регионального Центра общественно го контроля в сфере ЖКХ отвечает на три из них.
Не могу понять: почему за январь мне пришлось оплатить за отопление почти на 1000 ₽ больше, чем в декабре. Ведь тариф увеличился незначительно.
И второе: в подъездах нашего дома на пр. Героев Сталинграда в ящиках появились платёжки от некой фирмы, которая проводит диагностику внутриквартирного газового оборудования. Что за диагностика, когда мы и так ежегодно проводим техосмотр газового оборудования? Это опять какие-то мошенники? Анна Ивановна, Волгоград.
— Чтобы понять расчёт платы за отопление, нужно оценить его расход. Из ваших платёжек (читательница представила документы в редакцию. — Ред.) видно, что расход тепловой энергии в январе был примерно в полтора раза больше, чем в декабре, потому и сумма так заметно увеличилась.
Что касается диагностики, то здесь не идёт речь о мошенничестве. С 1 марта 2026 г. в норму вступили изменения в правилах использования газового оборудования. Одно из них предусматривает замену газового оборудования, у которого вышел срок эксплуатации (уточнить его можно в документах на вашу плиту, колонку и т. д.). Точно так же придётся заменить гибкие шланги подачи газа, у которых кончился срок эксплуатации (как правило, указан на ярлыке, который должен оставаться на шланге). Однако вы можете провести диагностику газового оборудования, и если проверка покажет, что его ещё можно использовать, то это укажут в акте. Этот акт вам надо будет предъявить в ходе проведения ТО ВДГО. Если же оборудование просрочено, и вы его не заменили, то поставщик газа может отключить ресурс.
Пенсионерка 84 лет проживает в квартире одна, прописана также одна, но квартира принадлежит сыну. Положены ли в таком случае пожилому человеку льготы на капремонт? М. Кузнецова, Волгоград.
— Нет, претендовать на льготы по капремонту могут только собственники жилья. Льготы по капремонту положены:
Пенсионерам от 70 до 80 лет — компенсация 50%. Условия: льготник — собственник квартиры, не работает, проживает один или только с другими неработающими пенсионерами (или инвалидами I, II группы), другие в квартире не прописаны, нет долгов по ЖКХ и капремонту.
Пенсионеры старше 80 лет — компенсация 100% взносов на капремонт, но только на площадь по соцнормативу (в Волгоградской области — 18 кв. м).
Инвалиды I и II групп, а также семьи с детьми-инвалидами — компенсация 50% расходов.
Ветераны войны и приравненные к ним лица — полностью освобождаются от уплаты взносов.