Глеб Никитин: «Аборт по желанию — слишком большая роскошь»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что регион продолжит работу по снижению числа абортов, которые женщины делают по собственному желанию без медицинских показаний. Об этом он сказал на совещании, посвящённом резервам повышения рождаемости.
По данным главы региона, в 2025 году в государственных медучреждениях было зафиксировано чуть более полутора тысяч абортов по желанию женщины. Это на треть меньше, чем годом ранее, и почти в пять раз ниже показателей десятилетней давности.
— Да, это наши маленькие победы, но этого недостаточно. В стране критическая ситуация, и допускать аборт по желанию — это слишком большая роскошь. Наша задача — постараться исключить такие случаи, но не запретами, а качественной работой, заботой и ответственностью, — подчеркнул Никитин.
Губернатор заверил, что правительство готово «брать на себя роль отца, если женщина родила и не хочет быть мамой, — вырастим ребёнка». Также продолжится борьба с абортами в частных клиниках.
— Я не позволю делать бизнес на абортах, — заявил Никитин. — Частные клиники, если они оказывают эту процедуру, должны обязательно предоставлять весь спектр поддержки: психологическую, социальную, юридическую. Если некоторые частные клиники не готовы ответственно подходить к этой процедуре и разделять наши цели, значит, мы лишим их возможности проводить аборты.
Губернатор добавил, что прерывание беременности должно проходить по медицинским показаниям, а в иных случаях — в исключительных ситуациях, которые будут рассматриваться индивидуально.
В рамках программы достижения демографической устойчивости «Основа» запущен проект «Скорая демографическая помощь». Женщины в кризисной ситуации могут бесплатно получить психологическую, социальную и юридическую помощь. Благодаря доабортному консультированию в 2025 году удалось сохранить более 600 жизней.
Никитин также призвал проработать варианты психологической и социальной работы с будущими отцами.