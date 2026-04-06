Архимандрит Иосия (Сидунов) рукоположен в епископа Лысковского и Лукояновского. Хиротония состоялась в храме Христа Спасителя в Москве. Её возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Кирилл.
Как сообщает сайт Нижегородской митрополии, 5 апреля, в праздник Входа Господня в Иерусалим, Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию. За богослужением состоялась хиротония архимандрита Иосии (Сидунова) во епископа Лысковского и Лукояновского.
Решение о его избрании было принято Священным Синодом 12 марта. Новый архиерей возглавил Лысковскую епархию Нижегородской митрополии.
В литургии приняли участие иерархи Русской Православной Церкви, духовенство Москвы и Нижегородской митрополии.
По окончании богослужения Патриарх Кирилл напутствовал епископа Иосию и вручил ему архиерейский жезл.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что исполнилось 50 лет с момента рукоположения Патриарха Кирилла в архиереи.