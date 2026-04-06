Архимандрит Иосия (Сидунов) рукоположен в епископа Лысковского и Лукояновского

Хиротонию в храме Христа Спасителя в Москве возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Кирилл.

Архимандрит Иосия (Сидунов) рукоположен в епископа Лысковского и Лукояновского. Хиротония состоялась в храме Христа Спасителя в Москве. Её возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Кирилл.

Как сообщает сайт Нижегородской митрополии, 5 апреля, в праздник Входа Господня в Иерусалим, Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию. За богослужением состоялась хиротония архимандрита Иосии (Сидунова) во епископа Лысковского и Лукояновского.

Решение о его избрании было принято Священным Синодом 12 марта. Новый архиерей возглавил Лысковскую епархию Нижегородской митрополии.

В литургии приняли участие иерархи Русской Православной Церкви, духовенство Москвы и Нижегородской митрополии.

По окончании богослужения Патриарх Кирилл напутствовал епископа Иосию и вручил ему архиерейский жезл.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что исполнилось 50 лет с момента рукоположения Патриарха Кирилла в архиереи.

Узнать больше по теме
Патриарх Кирилл: биография и духовный путь главы РПЦ
За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.
Читать дальше