МВД просит держать руль двумя руками и не парковаться в этих местах 6 апреля

В ведомстве напомнили об оранжевом уровне опасности, объявленном в стране синоптиками, из-за ветра 15−20 метров в секунду. И просят белорусов не парковаться рядом с линиями электропередачи, под деревьями. Также не следует оставлять свои автомобили рядом с конструкциями с высокой парусностью и слабо закрепленными.