МВД просит держать руль двумя руками и не парковаться в этих местах 6 апреля

Министерство внутренних дел просит белорусов держать руль двумя руками и не парковаться в этих местах 6 апреля.
В ведомстве напомнили об оранжевом уровне опасности, объявленном в стране синоптиками, из-за ветра 15−20 метров в секунду. И просят белорусов не парковаться рядом с линиями электропередачи, под деревьями. Также не следует оставлять свои автомобили рядом с конструкциями с высокой парусностью и слабо закрепленными.
Белорусских водителей просят держать руль двумя руками в момент преодоления открытых продуваемых участков на дороге. С особой осторожностью следует обгонять фуры и другие крупногабаритные транспортные средства. Также необходимо быть готовыми и к внезапным боковым порывам ветра.
«Учитывайте, что ветер может выносить на проезжую часть сорванные рекламные баннеры, дорожные блоки и знаки, фрагменты деревьев», — предупредили в МВД.
Тем временем МВД сообщило о проверке таксистов с 6 по 10 апреля в Беларуси.
