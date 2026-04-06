Синоптики снова пообещали жителям Красноярска заморозки

Температурный скачок ожидается к концу недели.

Источник: Krasnoyarskmedia

По данным Gismeteo, на этой неделе в Красноярске снова ожидается похолодание, а также не обойдется без осадков. Сегодня, 6 апреля, синоптики обещают дождь, а также +12 днем и +7 ночью.

Завтра, температура опустится до +6 и +1 в светлое и темное время суток. Также возможен дождь.

В среду снова будет пасмурно. Днем потеплеет до +12, а к вечеру температура составит −2.

В четверг опять похолодает до +6 днем. Ночью ожидается −3.

В пятницу, 10 апреля, температура резко опустится до −1 днем и −7 ночью.

В субботу ожидается −2 и −6 в светлое и темное время суток.

В воскресенье днем незначительно потеплеет до +2, но к вечеру синоптики снова обещают −6.