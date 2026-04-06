4 тысячи льготников Красноярского края смогут купить турпутевку за треть цены

Совершить путешествие по основным направлениям Красноярского края за треть стоимости турпутевки смогут около четырех тысяч льготников региона. Это школьники и студенты, пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, члены семей участников СВО. В стоимость путевки включены проезд, размещение, питание и участие в экскурсиях и мастер-классах. В списке девять туристических программ: природный парк «Ергаки», национальный парк «Красноярские Столбы», Шушенское, Национальный центр имени Астафьева, круизы по Енисею и т. д. За путевкой необходимо обратиться напрямую к туроператорам. Описание программ и контакты можно найти на сайте. Жители, не относящиеся к льготным категориям, приобретают тур за полную стоимость. Развитие внутреннего туризма является входит в число приоритетных направлений национального проекта «Туризм и гостеприимство».