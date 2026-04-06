MWM: США и Израиль потеряли 11 единиц авиатехники при поиске пилота F-15 в Иране

После того как над Ираном был сбит истребитель F-15E Strike Eagle, ВС США предприняли попытку спасти катапультировавшихся пилотов. В итоге это обернулось беспрецедентным для эпохи после окончания холодной войны потерям самолетов. Об этом сообщает портал Military Watch Magazine.
На спасение были направлены самолеты HC-130J Combat King II, боевые спасательные вертолеты HH-60W и транспортные вертолеты UH-60 Black Hawk, а штурмовики A-10 и беспилотники MQ-9 оказывали дополнительную поддержку.
В ходе столкновений с иранскими силами было потеряно в общей сложности 11 самолетов, уточнили журналисты.
Ранее сообщалось, что американские военные уничтожили свои самолеты, спасая пилота в Иране. Эта миссия могла стоить президенту США Дональду Трампу карьеры.