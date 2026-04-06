Священник Береговой призвал не тратить Страстную неделю на выпечку куличей

В Песоченской епархии рекомендовали уделить Страстную седмицу посещению богослужений, а не приготовлению пасхальной выпечки.

В Песоченской епархии рекомендовали уделить Страстную седмицу посещению богослужений, а не приготовлению пасхальной выпечки. С таким советом выступил священник Владислав Береговой, сообщает РИА Новости.

По его словам, в эти дни верующим важно сосредоточиться на духовной стороне праздника, а не проводить время у плиты. Он отметил, что куличи и пасху при необходимости можно приобрести, чтобы не отвлекаться от участия в службах.

Священнослужитель напомнил, что в Страстную неделю проходят ключевые богослужения, в том числе чтение 12 Евангелий и службы, посвященные воспоминанию страданий и погребения Иисуса Христа. Именно им, по его мнению, стоит уделить основное внимание.

При этом он подчеркнул, что строгих церковных требований к рецептам куличей не существует — их можно готовить в любом варианте, а освящение допускается для любой выпечки.

Страстная седмица в 2026 году пройдет с 6 по 11 апреля, а Пасха в Русской православной церкви будет отмечаться 12 апреля.

Также читайте: Покупной или свой, классический или карамельный: россияне начали выбирать куличи.