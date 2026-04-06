«Ротор» победил «Нефтехимик» на «Волгоград Арене»

На стадионе «Волгоград Арена» прошел эмоциональный матч 27-го тура Первой лиги, где волгоградский «Ротор» встретился с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Игра собрала множество зрителей — 18 067 человек, и хозяева поля продемонстрировали характер, одержав победу со счетом 3:1, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Матч начался с активных действий «Ротора», но гости сделали ставку на контратаки. На 15-й минуте «Нефтехимик» открыл счет. Однако «Ротор» быстро отыгрался. На 24-й минуте Артем Симонян сравнял счет. Первый тайм завершился ничьей, хотя моменты были у обеих команд.
Ключевым моментом матча стали замены, которые сделал тренер «Ротора». На 79-й минуте на поле вышли Саид Алиев и Давид Давидян, именно они и решили исход встречи, забив по одному голу. Следующая игра состоится также на «Волгоград Арене» 12 апреля.