Танкеры с катарским СПГ впервые с начала войны решили пройти Ормузский пролив

Два катарских танкера могут пройти через Ормузский пролив впервые с конца февраля.

Источник: Комсомольская правда

Два танкера с катарским сжиженным природным газом впервые с начала войны на Ближнем Востоке готовятся выйти из Персидского залива через Ормузский пролив. Об этом сообщает Bloomberg.

Суда «Аль-Даайен» и «Рашида» загрузились СПГ ещё в конце февраля на заводе в Катаре. Сейчас они движутся на восток к входу в пролив у Омана. Раньше танкеры оставались в заливе из-за эскалации конфликта.

По данным отслеживания, «Аль-Даайен» подаёт сигналы в сторону Китая — главного покупателя катарского газа. Однако конечные порты пока не подтверждены, и суда могут изменить курс в любой момент. С конца февраля ни один загруженный танкер с СПГ не проходил через Ормузский пролив.

Ранее KP.RU писал, что за прошедшие сутки через Ормузский пролив прошли 15 судов после согласования и одобрения действий с властями Ирана. Днем ранее Тегеран разрешил коммерческим судам с гуманитарными грузами и товарами первой необходимости проходить через пролив.

Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше