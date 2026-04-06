Белорусский врач сказала, почему догонять уходящий транспорт опасно для здоровья

Белорусский врач объяснила, почему для здоровья опасно догонять уходящий транспорт.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский врач объяснила, почему для здоровья опасно догонять уходящий транспорт. Слова старшего преподавателя кафедры медицинской реабилитации и спортивной медицины с курсом повышения квалификации и переподготовки Белорусского государственного медицинского университета Алены Ванда приводит «Народная газета».

«Всегда отговариваю своих студентов догонять уходящий автобус: для нетренированного сердца это как ушат ледяной воды, — говорит специалист. — Мы ведь уже давно не бегаем за мамонтом, и наш организм подстроился к новым условиям жизнедеятельности. Поэтому для любого неподготовленного человека такого рода усилия будут чувствительны».

Особенно ощутимо это, как и дачные работы, весной — после зимнего периода, когда большинство людей не заняты физическим трудом.

«Энергетические затраты должны быть разумными. Да, сердце может трудиться на высоких оборотах, но только в том случае, когда эти обороты плавно повышаются», — замечает Алена Ванда.

