В Ростовской области назвали самые редкие имена для новорожденных

В ЗАГСе рассказали о самых необычных именах малышей Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области назвали самые редкие имена для новорожденных. Данные на 6 апреля опубликовали в официальном аналитическом реестре регионального управления ЗАГС.

Среди появившихся на свет девочек оказались малышки с весьма необычным и экзотическим звучанием. В свидетельства о рождении чиновники вписали имена Оминахон, Румейса и Садия. В этот же редкий список попало привычное, но забытое имя Алла.

— Мальчиков в начале апреля тоже называли оригинально. Самыми редкими мужскими именами стали Эмрах, Акбар, Эмирхан, Хабиб и Эдгар, — отмечается в статистике ведомства.

Напомним, жители региона все чаще предпочитают необычные варианты классическим именам. Например, в некоторых донских семьях уже подрастают малыши по имени Космос, Самуил, Евангелина и Евсея.

