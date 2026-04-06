В Ростовской области назвали самые редкие имена для новорожденных. Данные на 6 апреля опубликовали в официальном аналитическом реестре регионального управления ЗАГС.
Среди появившихся на свет девочек оказались малышки с весьма необычным и экзотическим звучанием. В свидетельства о рождении чиновники вписали имена Оминахон, Румейса и Садия. В этот же редкий список попало привычное, но забытое имя Алла.
— Мальчиков в начале апреля тоже называли оригинально. Самыми редкими мужскими именами стали Эмрах, Акбар, Эмирхан, Хабиб и Эдгар, — отмечается в статистике ведомства.
Напомним, жители региона все чаще предпочитают необычные варианты классическим именам. Например, в некоторых донских семьях уже подрастают малыши по имени Космос, Самуил, Евангелина и Евсея.
