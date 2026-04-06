Три здания в Самаре стали объектами культурного наследия

Еще три старинных здания в Самаре признали объектами культурного наследия, а перед этим их исключили из перечня выявленных объектов ОКН. Соответствующие документы подготовили в государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области.
Один из объектов расположен в центра города, на улице Чапаевской. Объектом культурного наследия признали жилой дом усадьбы купца Савельева, а также арку ворот. Памятник градостроительства и архитектуры был построен в 18920-е годы.
Еще два объекта расположены на улице Победы, в квартале между улицами Победы. Физкультурная, Ново-Вокзальная и переулком Славным, возле метро «Безымянка» — это два жилых дома с магазинами. Оба были построены в 40−50 годы ХХ века.
Ранее в Самаре памятниками архитектуры стали два жилых дома авиазавода.