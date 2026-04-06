Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NASA опубликовало новое фото Земли с борта корабля Orion на пятый день полета

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в понедельник, 6 апреля, опубликовало фотографию Земли, снятую с космического корабля Orion на пятый день полета. Снимок сделал член экипажа миссии лунной миссии Artemis II.

— Если посмотреть в одно из четырех окон рядом с панелью управления космического корабля «Орион», Земля освещена чернотой космоса и становится все меньше по мере приближения экипажа к Луне, — передает сайт агентства.

В состав экипажа миссии «Артемида II» входят астронавты NASA Рид Уайзмен, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен. Главной целью программы является подготовка к следующему этапу, Artemis III. В рамках следующей миссии запланирована высадка на поверхность спутника Земли.

3 апреля NASA выложило первый за почти 55 лет снимок общего плана Земли. Уникальную фотографию сделали астронавты, которые находятся в корабле «Орион» и направляются к Луне. 5 апреля члены экипажа Orion миссии Artemis II сообщили, что впервые увидели обратную сторону Луны.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше