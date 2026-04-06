NASA опубликовало новое фото Земли с борта корабля Orion на пятый день полета

— Если посмотреть в одно из четырех окон рядом с панелью управления космического корабля «Орион», Земля освещена чернотой космоса и становится все меньше по мере приближения экипажа к Луне, — передает сайт агентства.
В состав экипажа миссии «Артемида II» входят астронавты NASA Рид Уайзмен, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен. Главной целью программы является подготовка к следующему этапу, Artemis III. В рамках следующей миссии запланирована высадка на поверхность спутника Земли.
3 апреля NASA выложило первый за почти 55 лет снимок общего плана Земли. Уникальную фотографию сделали астронавты, которые находятся в корабле «Орион» и направляются к Луне. 5 апреля члены экипажа Orion миссии Artemis II сообщили, что впервые увидели обратную сторону Луны.