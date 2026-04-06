Хабаровский край в апреле ждут массовые отключения телевидения и радио

В нескольких муниципальных образованиях Хабаровского края с 7 по 17 апреля будут наблюдаться перебои с вещанием телевизионных каналов и радиопрограмм. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», отключения необходимы для проведения профилактических работ на оборудовании филиала РТРС «Дальневосточный РЦ».
По информации, предоставленной в организации, все отключения согласованы с вещателями — они не будут производиться, если в эфире важные сообщения. После проведения необходимых работ сигнал вернётся на привычные частоты, и перенастраивать свои домашние приёмники людям не придётся.
График кратковременных отключений телерадиосигнала с 7 по 17 апреля 2026 года:
07.04.2026.
Богородское, Ульчский район, с 09:00 до 15:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
Ванино, Ванинский муниципальный округ, с 10:00 до 18:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радио «Восток России ФМ».
Обор, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Циммермановка, Ульчский район, с 11:00 до 18:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России»;
Радио «Восток России СВ».
Этыркэн, Верхнебуреинский район, с 11:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
07.04.2026−10.04.2026.
Комсомольск-на-Амуре, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
07.04.2026−17.04.2026.
Комсомольск-на-Амуре, с 09:00 до 16:00 по местному времени:
Радио «Вести FM»;
Радиопрограмма «Радио России»;
Радио «Восток России ФМ»;
Радио «Вера».
08.04.2026.
Мухен, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
Ягодный, Комсомольский район, с 11:00 до 18:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радио «Восток России СВ».
09.04.2026.
Дурмин, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Лазарев, Николаевский район, с 09:00 до 15:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
Черный Мыс, Комсомольский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).