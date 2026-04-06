Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровский край в апреле ждут массовые отключения телевидения и радио

Перебои с вещанием будут носить временный характер.

Источник: Хабаровский край сегодня

В нескольких муниципальных образованиях Хабаровского края с 7 по 17 апреля будут наблюдаться перебои с вещанием телевизионных каналов и радиопрограмм. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», отключения необходимы для проведения профилактических работ на оборудовании филиала РТРС «Дальневосточный РЦ».

По информации, предоставленной в организации, все отключения согласованы с вещателями — они не будут производиться, если в эфире важные сообщения. После проведения необходимых работ сигнал вернётся на привычные частоты, и перенастраивать свои домашние приёмники людям не придётся.

График кратковременных отключений телерадиосигнала с 7 по 17 апреля 2026 года:

07.04.2026.

Богородское, Ульчский район, с 09:00 до 15:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

Ванино, Ванинский муниципальный округ, с 10:00 до 18:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радио «Восток России ФМ».

Обор, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Циммермановка, Ульчский район, с 11:00 до 18:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России»;

Радио «Восток России СВ».

Этыркэн, Верхнебуреинский район, с 11:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

07.04.2026−10.04.2026.

Комсомольск-на-Амуре, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

07.04.2026−17.04.2026.

Комсомольск-на-Амуре, с 09:00 до 16:00 по местному времени:

Радио «Вести FM»;

Радиопрограмма «Радио России»;

Радио «Восток России ФМ»;

Радио «Вера».

08.04.2026.

Мухен, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

Ягодный, Комсомольский район, с 11:00 до 18:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радио «Восток России СВ».

09.04.2026.

Дурмин, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Лазарев, Николаевский район, с 09:00 до 15:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

Черный Мыс, Комсомольский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).