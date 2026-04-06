Как изменятся правила лесного надзора в Хабаровском крае.

Предпринимателям лесного комплекса региона разъяснили новые требования законодательства в сфере контроля и надзора. Встреча прошла в Хабаровске по инициативе главного контрольного управления губернатора. Подробнее о переменах в отрасли — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Согласно официальным данным правительства Хабаровского края, ключевым трендом реформы стал отказ от плановых проверок в пользу профилактических визитов. В частности, с сентября 2025 года контроль будет осуществляться только во внеплановом режиме через рейдовые осмотры и инспекционные визиты. Также для наблюдения за лесным фондом начнут активно применять беспилотники — сейчас в арсенале лесных ведомств насчитывается 75 аппаратов БАС.
Особые требования теперь предъявляются и к транспортировке ресурсов. По словам представителей Департамента лесного хозяйства по ДФО, за отсутствие спутниковой навигации на лесовозах несут ответственность перевозчики — должностные лица и юрлица. Как отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей Андрей Веретенников, в условиях ограничений на экспорт важно развивать внутреннюю переработку, сохраняя баланс между соблюдением закона и отсутствием лишних барьеров для бизнеса. Информация о результатах проверок и новых правилах предоставлена пресс-службой губернатора Хабаровского края.
