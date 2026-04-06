В тортах красноярского производства нашли опасные бактерии и грибы

Специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» проверили качество кондитерской продукции.

Специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» проверили качество кондитерской продукции в первом квартале 2026 года. В рамках производственного контроля исследовали 30 образцов.

На анализ поступили торты, пирожные, кексы, печенье, меренги, шоколадные конфеты, драже и фруктово-ягодный мармелад. Продукцию проверяли на соответствие требованиям техрегламента Таможенного союза.

В лаборатории оценивали безопасность, качество и микробиологические показатели изделий, в том числе наличие бактерий, дрожжей и плесени, а также содержание токсичных веществ и уровень сахара.

По итогам проверки нарушения выявили в четырех образцах тортов. В них обнаружили повышенное содержание микроорганизмов: бактерии группы кишечной палочки, дрожжи и плесневые грибы.

Информацию о несоответствиях направили производителям для принятия мер.

Специалисты отмечают, появление таких микроорганизмов чаще всего связано с нарушением технологии производства, использованием некачественного сырья или несоблюдением санитарных норм. Чтобы продукция оставалась безопасной, необходим строгий контроль на всех этапах — от изготовления до хранения.

