«Спасибо за сына и за дочь»: в России предложили ставить у роддомов стены для творческих отцов

За рисунки и надписи на асфальте грозит штраф.

Источник: Клопс.ru

Специальные стенды или стены у российских роддомов помогут молодым отцам выразить свои чувства и избежать наказания за рисунки и надписи на асфальте. С такой инициативой к министру здравоохранения РФ обратилась председатель Совета матерей Татьяна Буцкая, сообщает ТАСС в понедельник, 6 апреля.

В качестве примера общественница привела в пример столичную больницу им. Юдина, рядом с родильным отделением которого установлены стенды, на которых мужчины могут выразить свои чувства.

«Из них можно выставки устраивать. Я думаю, что получится очень трогательная история рождения семьи, рождения ребёнка», — считает Буцкая.

Сейчас подобные послания делаются, как правило, при помощи спреев для граффити, которые трудно смываются и требуют материальных затрат от коммунальных служб.

По мнению автора инициативы, нововведение поспособствует укреплению семейных уз и положительно скажется на здоровье женщин, будет способствовать их скорейшему восстановлению после родов как в физическом, так и в психологическом плане.