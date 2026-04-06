По поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина первый заместитель председателя правительства края Сергей Абрамов и зампред по вопросам строительства Алексей Колеватых осмотрели стройплощадку будущего межвузовского кампуса в Хабаровске. Концессионное соглашение о создании объекта подписано 31 марта 2026 года, и уже в ближайшее время начнется его возведение, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Межвузовский кампус разместится на территории Тихоокеанского государственного университета в Краснофлотском районе города. По новой концепции в нем будут 4 образовательных кластера (строительный, технологический, лингвистический, цифровых технологий), технопарк, спортивный и гостиничный комплексы», — говорится в сообщении.
Кампус будет построен благодаря инвестициям Инфраструктурного холдинга «Инфратех» Госкорпорации Ростех, также средства на это будут выделены из бюджета Хабаровского края и бюджета Российской Федерации в рамках федеральной программы «Создание сети современных кампусов» президентского нацпроекта «Молодежь и дети».
На проектирование объекта предусмотрено 1,5 года, строительно-монтажные работы — 4 года. Общая стоимость работ составит около 33,9 млрд рублей. За управление строительством отвечает компания — технический заказчик инфраструктурного холдинга ООО «ИнфраКапСтрой».
В Хабаровске началась подготовка к строительству современного студенческого городка. Фото: Вячеслав Реутов.
1 / 3.
«Концессионер сейчас оперативно проводит все необходимые подготовительные мероприятия, завершает оформление документов. На следующей неделе ему передадут в аренду земельный участок. Наша задача — не снижая намеченных темпов, а наоборот увеличивая их, обеспечить сдачу объекта в эксплуатацию не позже утвержденных сроков. Команда Инфратеха и команда правительства Хабаровского края обязаны обеспечить студентов самым современным кампусом, где они смогут получать качественное образование и жить в комфортных условиях», — отметил первый заместитель председателя правительства края Сергей Абрамов.
Как рассказал управляющий директор Инфраструктурного холдинга «Инфратех» Андрей Шишкин, компания специализируется на реализации сложных социально значимых проектов в сфере образования, культуры, здравоохранения, спорта и транспорта. Как концептуальная, так и технологическая части нового кампуса уже проработаны. Причем эти решения учитывают опыт ведущих вузов России по создании современных образовательных пространств.
«Более 150 млн рублей уже направлено на разработку обновленной архитектурно-градостроительной концепции кампуса и подготовку проектной документации. Общая площадь зданий и сооружений составит около 90 тыс. кв. метров. Это гостиничный комплекс, образовательные пространства, лаборатории, спортивные объекты. Первый этап строительства включает в себя создание комфортного жилья для студентов, аспирантов и преподавательского состава. Следующий этап — основные корпуса, где разместятся современные лаборатории. Их стоимость во многом состоит из современного и дорогостоящего оборудования, предназначенного для образовательного и исследовательского процесса», — сказал Андрей Шишкин.
Работы уже идут.
На строительной площадке уже идут подготовительные работы. Началась отсыпка территории щебнем для размещения штаба и инженерно-технических работников генерального подрядчика — компании «КонсСтрой». Контроль за планом мероприятий по созданию кампуса в части строительства со стороны краевого правительства будет осуществлять Алексей Колеватых.
«Строители начали обустраивать площадку. Пока ведутся подготовительные работы, а на следующей неделе здесь появится штаб строительства. Затем генеральный подрядчик приступит к выносу инженерных сетей с территории площадки. И далее уже начнутся основные работы. Задача в текущем году завершить бетонные работы и в зиму начать отделку внутри корпуса», — прокомментировал этапы строительства Алексей Колеватых.
Окончание строительства всего комплекса зданий межвузовского кампуса запланировано на 2030 год.
Как добавил Сергей Абрамов, помимо комфортного жилья, современных лабораторий и технопарка, у кампуса будет еще одно важное конкурентное преимущество. По поручению Дмитрия Демешина проведены встречи с ведущими российскими вузами. Пять из них подписали соглашение с ТОГУ, подготовлены совместные учебные программы, под которые будет построена инфраструктура. В результате выпускники будут получать сразу два диплома, к примеру, ТОГУ и МГИМО, ТОГУ и МФТИ и т.д., чего нет в других регионах. Кроме того, Хабаровский край — активно развивающийся промышленный центр, поэтому кампус будет закрывать потребности в тех специальностях, которые необходимы местным предприятиям. В Хабаровск будут приезжать учиться студенты со всего Дальнего Востока, а затем, возможно, оставаться жить и работать в регионе.