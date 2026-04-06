В Хабаровске началась подготовка к строительству современного студенческого городка

Как добавил Сергей Абрамов, помимо комфортного жилья, современных лабораторий и технопарка, у кампуса будет еще одно важное конкурентное преимущество. По поручению Дмитрия Демешина проведены встречи с ведущими российскими вузами. Пять из них подписали соглашение с ТОГУ, подготовлены совместные учебные программы, под которые будет построена инфраструктура. В результате выпускники будут получать сразу два диплома, к примеру, ТОГУ и МГИМО, ТОГУ и МФТИ и т.д., чего нет в других регионах. Кроме того, Хабаровский край — активно развивающийся промышленный центр, поэтому кампус будет закрывать потребности в тех специальностях, которые необходимы местным предприятиям. В Хабаровск будут приезжать учиться студенты со всего Дальнего Востока, а затем, возможно, оставаться жить и работать в регионе.