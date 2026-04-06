В Хабаровском крае банда нарубила леса на миллионы

В Хабаровском районе завершено расследование уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений на сумму около 8,5 миллиона рублей, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Следствие установило, что лидером группы был 50-летний житель Нанайского района, ранее судимый. Совместно с пятью подельниками в возрасте от 23 до 51 года он с декабря 2024 по март 2025 года незаконно вырубил 176 деревьев: лиственницы, дубы, осины. Деревья находились в труднодоступном районе, куда можно было попасть только на транспорте с высокой проходимостью.
Вырубленный лес перевозили на грузовике и продавали местным жителям. Все участники группы не были трудоустроены, незаконная рубка была их основным источником дохода.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений организованной группой». Санкция статьи — до семи лет лишения свободы.
В отношении двух подсудимых избрана подписка о невыезде, по другим уголовные дела выделены в отдельное производство. В счет возмещения ущерба изъяты бензопила, автомобили «Урал» и «Тойота-Королла», а также денежные средства.