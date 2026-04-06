Ночью волонтеры обеспечили ресторанной едой и водой пожарных, которые тушили «Гиант»

Огнеборцы сумели подкрепиться и набраться сил.

Источник: Комсомольская правда

Один из калининградских ресторанов обеспечил едой и питьевой водой пожарных, которые весь день и минувшую ночь боролись с пожаром в торговом центре «Гиант». Об этом рассказали очевидцы.

Огнеборцам горячий ужин доставили в бумажных пакетах, а воды в упаковках хватило на всех. Пожарные были благодарны, с удовольствием ели пиццу.

В соцсетях комментаторы благодарят за неравнодушие ресторатора и волонтеров, которые еду подвезли.

Тушение «Гианта» продолжалось всю ночь, а вызов, напомним, поступил около 14:00 воскресенья, 5 апреля.