Ночью волонтеры обеспечили ресторанной едой и водой пожарных, которые тушили «Гиант»

Один из калининградских ресторанов обеспечил едой и питьевой водой пожарных, которые весь день и минувшую ночь боролись с пожаром в торговом центре «Гиант». Об этом рассказали очевидцы.
Огнеборцам горячий ужин доставили в бумажных пакетах, а воды в упаковках хватило на всех. Пожарные были благодарны, с удовольствием ели пиццу.
В соцсетях комментаторы благодарят за неравнодушие ресторатора и волонтеров, которые еду подвезли.
Тушение «Гианта» продолжалось всю ночь, а вызов, напомним, поступил около 14:00 воскресенья, 5 апреля.