Юрий Слюсарь и Анита Цой обсудили поддержку креативных талантов в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь встретился с народным артистом РФ, директором Института креативных индустрий ДГТУ Анитой Цой, которая занимается развитием креативных индустрий в регионе. Основной темой разговора стала поддержка молодых талантов и создание условий для подготовки грантовых заявок.
Анита Цой рассказала о работе Института креативных индустрий ДГТУ, который она возглавляет: здесь обучают молодёжь, в том числе победителей международных и всероссийских конкурсов, чемпионатов и фестивалей в области креативных искусств. Также она сообщила об итогах проведения в феврале этого года двух масштабных мероприятий на сцене Государственного Кремлевского дворца: шоу «КрыльЯ» и гала-концерта фестиваля «Время лучших»: «Россия — время любви».
Участниками этих проектов стала молодежь со всей страны — гран-призеры и лауреаты 1−3 степеней.
Одной из ключевых тем встречи стало создание специализированного грантового офиса для обучения соискателей правильному оформлению заявок, в том числе в Президентский фонд культурных инициатив. По словам Аниты Цой, такая практика уже существует в других регионах, и она предложила разместить подобный офис на базе ДГТУ.
«В офисе смогут работать три-четыре человека, которые будут обучать соискателей, помогать оформлять заявки и готовиться к конкурсам», -рассказала Анита Цой о будущем грантовом офисе.
Как она отметила, образовательные программы и сопровождение заявок уже показывают хорошие результаты в других субъектах. Юрий Слюсарь поддержал инициативу и поручил проработать вопрос открытия грантового офиса на базе ДГТУ.
«Наша задача — чтобы как можно больше талантливых проектов из Ростовской области получало гранты. Это не только поддержка творческой молодёжи, но и развитие региона», — подчеркнул губернатор.
Стороны также обсудили проведение совместных мероприятий и участие донских талантов в федеральных проектах.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.