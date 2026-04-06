Первый этап благоустройства красноярского парка «Гвардейский» стартует весной 2026 года

Работы по обновлению парка «Гвардейский» выполнят в два этапа. Подрядчик уже определен, рассказали в мэрии Красноярска. Первый этап стартует уже в этом году с наступлением теплой погоды и должен будет завершиться в ноябре. Он включает в себя обновление аллей и газонов, дорожек, обустройство входных групп и проездов, установку новой уличной мебели. Таким образом общественное пространство подготовят к наполнению локациями военно-исторической тематики и патриотического воспитания. Поручил заказчику по этому объекту вести отдельный контроль, — отметил глава Красноярска Сергей Верещагин. Реализация второго этапа, который и предусматривает создание мемориальных и патриотических площадок, а также игровых зон и мест для отдыха, начнется в 2027 году. Напомним, парк «Гвардейский» символизирует вклад красноярцев в Великую Победу и связан с историей формирования 78-й Добровольческой бригады.