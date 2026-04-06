Воронежцев предупредили о фейке про налог на посадку картошки

Власти опровергли фейк. В нашей стране нет налога на выращивание картофеля, привязанного к площади посадок. И понятия «декларированных» клубней тоже нет. На личных подсобных хозяйствах можно сажать любую картошку. Если речь идет о запланированной продаже урожая, то необходимо использовать семена, приобретенные у официальных продавцов (иначе можно получить штраф). Продать излишки можно, если урожай выращен без привлечения наемных работников на участке менее 50 соток.