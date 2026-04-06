В Прикамье возбудили дело из-за нападения собаки, откусившей часть руки

Следователи СК России по Пермскому краю начали проверку по факту нападения собаки на жительницу Кудымкара, сообщили в ведомстве.
Поводом послужили публикации в СМИ и соцсетях. Инцидент произошёл 18 марта. По предварительным данным, на улице на местную жительницу напала собака породы американская акита.
Женщина получила травму предплечья. По словам пострадавшей, врачи не стали зашивать рану, так как кожа могла скукожиться, повредив вены. Рана до сих пор гноится и постоянно болит.
Уголовное дело возбуждено по ст. 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей и очевидцев.