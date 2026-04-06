Продукт, улучшающий мышление, назвала волгоградцам эксперт Елизарова

Доцент кафедры гигиены питания и токсикологии ИПО Сеченовского университета Елена Елизарова назвала продукт, который играет важную роль в деятельности нервной системы. Это желток куриных яиц.
Особенно он полезен пожилым людям — при его регулярном употреблении у них улучшаются когнитивные функции.
«Современные исследования доказали, что для большинства людей умеренное потребление яиц не повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. А содержащийся в желтке холин играет важную роль в деятельности нервной системы и улучшает когнитивные функции человека, особенно пожилого возраста», — цитирует эксперта РИА Новости.
Что касается белка, то его можно получать не только из этого продукта, но также из рыбы, мяса, птицы и бобовых.
