Пять пропавших жителей Волгоградской области найдены погибшими

В Волгоградской области завершился март 2026 года, и поисковый отряд «ЛизаАлерт» опубликовал отчет о своей работе. К сожалению, не все истории закончились благополучно. Из 33 заявок на поиск, поступивших к волонтерам, пятеро человек нашли погибшими, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
На протяжении всего марта волгоградское подразделение «ЛизаАлерт» активно занималось поиском пропавших без вести людей. Благодаря труду добровольцев, 18 человек вернулись домой живыми и здоровыми. В то же время, поиски еще семерых человек продолжаются. Волонтеры не теряют надежды и продолжают распространять ориентировки. Помимо основных поисковых мероприятий, отряд также помог установить личности двух потерявшихся людей и найти родственников еще двух человек. Эта работа не менее важна, ведь она помогает воссоединить семьи и вернуть людям их имена.