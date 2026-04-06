Пять пропавших жителей Волгоградской области найдены погибшими

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» подвел итоги работы за март 2026 года в Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области завершился март 2026 года, и поисковый отряд «ЛизаАлерт» опубликовал отчет о своей работе. К сожалению, не все истории закончились благополучно. Из 33 заявок на поиск, поступивших к волонтерам, пятеро человек нашли погибшими, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

На протяжении всего марта волгоградское подразделение «ЛизаАлерт» активно занималось поиском пропавших без вести людей. Благодаря труду добровольцев, 18 человек вернулись домой живыми и здоровыми. В то же время, поиски еще семерых человек продолжаются. Волонтеры не теряют надежды и продолжают распространять ориентировки. Помимо основных поисковых мероприятий, отряд также помог установить личности двух потерявшихся людей и найти родственников еще двух человек. Эта работа не менее важна, ведь она помогает воссоединить семьи и вернуть людям их имена.