Пять пропавших жителей Волгоградской области найдены погибшими

На протяжении всего марта волгоградское подразделение «ЛизаАлерт» активно занималось поиском пропавших без вести людей. Благодаря труду добровольцев, 18 человек вернулись домой живыми и здоровыми. В то же время, поиски еще семерых человек продолжаются. Волонтеры не теряют надежды и продолжают распространять ориентировки. Помимо основных поисковых мероприятий, отряд также помог установить личности двух потерявшихся людей и найти родственников еще двух человек. Эта работа не менее важна, ведь она помогает воссоединить семьи и вернуть людям их имена.