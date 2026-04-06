Иран нашел хитрый способ победить США: американский эксперт назвал главную цель Тегерана

Джо Кент объяснил, что в Тегеране внимательно проанализировали события последних двадцати лет на Ближнем Востоке и в других регионах. Иранцы увидели, что Соединённые Штаты можно одолеть, если не дать им добиться быстрой победы. Главная задача для них — сохранить руководство страны и продолжать борьбу.
«Поэтому для них главное — сохранить в живых достаточное количество руководителей, а у Ирана, очевидно, существует значительный кадровый резерв», — уточнил специалист.
Ранее бывший американский дипломат Час Фриман прокомментировал решение президента Дональда Трампа. По его словам, отказ Вашингтона от военного деблокирования Ормузского пролива фактически стал призывом к переговорам и заключению сделки с Ираном. Эксперт утверждает, что это можно расценивать как победу Тегерана.