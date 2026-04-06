Нижегородская область готовится к авариям на электросетях из-за непогоды

В связи с прогнозируемой непогодой, МЧС настоятельно советует принять меры предосторожности. Гражданам рекомендуют избегать нахождения в непосредственной близости от линий электропередачи, высоких деревьев, временных сооружений и других конструкций, которые могут представлять опасность при сильном ветре. Также следует воздержаться от парковки транспортных средств вблизи подобных объектов.