Нижегородская область готовится к авариям на электросетях из-за непогоды

Главное управление МЧС по Нижегородской области прогнозирует ухудшение погодных условий. Согласно их сообщению от 5 апреля, в течение ночи и первой половины дня 6 апреля, на территории региона ожидаются обильные осадки, сопровождающиеся порывами юго-западного ветра, достигающими скорости 14−19 метров в секунду.
В связи с прогнозируемой непогодой, МЧС настоятельно советует принять меры предосторожности. Гражданам рекомендуют избегать нахождения в непосредственной близости от линий электропередачи, высоких деревьев, временных сооружений и других конструкций, которые могут представлять опасность при сильном ветре. Также следует воздержаться от парковки транспортных средств вблизи подобных объектов.
В случае возникновения перебоев с подачей электроэнергии, для освещения в помещениях рекомендуется использовать безопасные источники света, такие как фонари. Особую осторожность следует проявить при использовании открытого огня, чтобы предотвратить возгорания. Нижегородские энергетики переведены в режим повышенной готовности.
Напомним, что ддожди и резкое похолодание ожидают нижегородцев на неделе 6−12 апреля. 9 и 10 апреля, столбики термометров опустятся до отметки −2°C.