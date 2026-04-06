Енисейца осудили за нападение на мэра

В Красноярском крае суд признал жителя Енисейска виновным в применении насилия в отношении главы города Валерия Никольского и наказал реальным лишением свободы.
Напомним, все случилось 28 ноября 2025 года, когда 46-летний фигурант пришел в местную администрацию на личный прием к мэру. По версии следствия, в ходе беседы посетитель стал высказывать недовольство деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления, а затем набросился на главу и причинил ему телесные повреждения.
В СМИ сообщалось, что мужчина несколько раз ударил мэра кулаком в лицо, сломав ему нос. После нападения градоначальника госпитализировали и назначили стационарное лечение.
Злоумышленника заключили под стражу, он признал вину в совершении преступления. По ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) ему назначили 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
