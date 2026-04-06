С 3 апреля в Ростовской области стартовали регулярные пассажирские перевозки по реке Дон

С 3 апреля начались регулярные пассажирские перевозки по речным маршрутам, включая первый рейс из Ростова-на-Дону в Старочеркасскую. Навигация открывается в те же сроки, что и в прошлом году, — благодаря благоприятной гидрологической обстановке на реке Дон. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ранее отмечал, что развитие речного пассажирского транспорта является одним из приоритетов правительства региона.