С 3 апреля в Ростовской области стартовали регулярные пассажирские перевозки по реке Дон

С 3 апреля начались регулярные пассажирские перевозки по речным маршрутам, включая первый рейс из Ростова-на-Дону в Старочеркасскую. Навигация открывается в те же сроки, что и в прошлом году, — благодаря благоприятной гидрологической обстановке на реке Дон. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ранее отмечал, что развитие речного пассажирского транспорта является одним из приоритетов правительства региона.
«Я уверен, что восстановление и модернизация водных маршрутов сделают Ростовскую область ещё более привлекательной для жителей и туристов», — написал он в своих соцсетях.
Судоходная компания «Дон», созданная по инициативе правительства региона в 2023 году, завершила подготовку к сезону. С 23 марта началась установка причальных понтонов. Первым занял свое место понтон «Дон 3» в хуторе Пухляковском. Также к приёму пассажиров готовы объекты в Азове, Ростове-на-Дону, станице Старочеркасской, Семикаракорске и станице Романовской.
Судно «Валдай 45Р» будет курсировать по маршруту от Ростова-на-Дону до Старочеркасской и Азова, а также в обратном направлении с остановкой в донской столице. В день запланировано два круговых рейса, в летнем расписании добавится третий.
4 апреля будет запущен новый прямой водный маршрут, который свяжет Азов со станицей Романовской. Маршрут пройдет через Ростов-на-Дону, Старочеркасскую, хутор Пухляковский и Семикаракорск.
Расписание движения судов «Валдай» доступно на официальном сайте и в социальных сетях СПК «Дон». В 2025 году компания выполнила более двух тысяч рейсов, а пассажиропоток достиг 35 тысяч человек, увеличившись почти вдвое.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.