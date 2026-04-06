Средняя стоимость приготовления кулича в России снизилась на 2,2 процента за год

За год средняя стоимость приготовления пасхального кулича в России снизилась на 2,2 процента — до 230 рублей. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщили в ассоциации «Руспродсоюз».
Представители организации уточнили, что для расчета стоимости кулича взяли рецепт, в котором для приготовления необходимы 350 граммов муки, 170 миллилитров молока, два куриных яйца, 100 граммов сахара, 70 граммов сливочного масла, 100 граммов сухофруктов, а также два яичных белка и еще 100 граммов сахара для глазури.
В частности, средняя стоимость 350 граммов муки в стране составляет 19,7 рубля, четырех яиц — 45,5 рубля, 170 миллилитров молока — 16,7 рубля, 200 граммов сахара — 14 рублей, 70 граммов сливочного масла — 80,1 рубля, а 100 граммов сухофруктов — примерно 54,7 рубля, передает ТАСС.
Заведующая кафедрой зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета «Росбиотех» Елена Таранова рассказала, что рекомендуемая норма употребления кулича на Пасху составляет 100−150 граммов в сутки. Она посоветовала употреблять его вместе с основным приемом пищи в первой половине дня.