Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следователи рассказали подробности уголовного дела в отношении министра тарифной политики Красноярского края (видео)

В отношении министра тарифной политики Красноярского края Александра Ананьева по материалам регионального УФСБ возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГСУ СК России по региону, чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

«По версии следствия, в августе 2022 года, фактический владелец энергетической компании обратился к подозреваемому, состоявшему в должности министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, с просьбой за незаконное денежное вознаграждение в размере 10 млн рублей обеспечить компании статус территориальной сетевой организации, что позволило бы получать прибыль от передачи электроэнергии по льготным тарифам, на что последний согласился», — рассказали в краевом следственном комитете.

В ноябре 2022 года чиновник получил от владельца энергетической компании часть взятки в сумме 5 млн рублей. После этого компания получила статус сетевой организации и была включена в систему единых котловых тарифов на 2023 год.

В настоящее время Ананьев задержан. 7 апреля ему изберут меру пресечения. Следователи ходатайствуют о заключении под стражу.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. В ходе следствия взяткодателю также будет дана уголовно-правовая оценка.

В пресс-службе прокуратуры края уточнили, что чиновник вступил в преступный сговор с представителем ООО «Сила Сибири».

«Из-за отсутствия ряда договоров между сетевыми компаниями механизм возмещения затрат для “Силы Сибири” в полном объеме не заработал. В апреле 2023 года представитель компании уведомил чиновника о неисполнении условий соглашения и отказался передавать оставшуюся часть взятки — еще 5 млн рублей. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры края», — сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, о задержании министра тарифной политики края стало известно утром 6 апреля.

Александр Ананьев с 2018 по 2021 год занимал должность первого заместителя министра тарифной политики Красноярского края. С 2021 по 2023 год возглавлял министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона. С октября 2023 года был назначен министром тарифной политики края.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.