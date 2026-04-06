Следователи рассказали подробности уголовного дела в отношении министра тарифной политики Красноярского края (видео)

В отношении министра тарифной политики Красноярского края Александра Ананьева по материалам регионального УФСБ возбуждено уголовное дело.
По информации пресс-службы ГСУ СК России по региону, чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
«По версии следствия, в августе 2022 года, фактический владелец энергетической компании обратился к подозреваемому, состоявшему в должности министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, с просьбой за незаконное денежное вознаграждение в размере 10 млн рублей обеспечить компании статус территориальной сетевой организации, что позволило бы получать прибыль от передачи электроэнергии по льготным тарифам, на что последний согласился», — рассказали в краевом следственном комитете.
В ноябре 2022 года чиновник получил от владельца энергетической компании часть взятки в сумме 5 млн рублей. После этого компания получила статус сетевой организации и была включена в систему единых котловых тарифов на 2023 год.
В настоящее время Ананьев задержан. 7 апреля ему изберут меру пресечения. Следователи ходатайствуют о заключении под стражу.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. В ходе следствия взяткодателю также будет дана уголовно-правовая оценка.
В пресс-службе прокуратуры края уточнили, что чиновник вступил в преступный сговор с представителем ООО «Сила Сибири».
«Из-за отсутствия ряда договоров между сетевыми компаниями механизм возмещения затрат для “Силы Сибири” в полном объеме не заработал. В апреле 2023 года представитель компании уведомил чиновника о неисполнении условий соглашения и отказался передавать оставшуюся часть взятки — еще 5 млн рублей. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры края», — сообщили в надзорном ведомстве.
Напомним, о задержании министра тарифной политики края стало известно утром 6 апреля.
Александр Ананьев с 2018 по 2021 год занимал должность первого заместителя министра тарифной политики Красноярского края. С 2021 по 2023 год возглавлял министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона. С октября 2023 года был назначен министром тарифной политики края.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.