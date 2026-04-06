Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

20% жителей Нижнего Новгорода называют себя ленивыми

Большинство горожан отрицает наличие этого качества.

Источник: Живем в Нижнем

20% жителей Нижнего Новгорода считают себе ленивыми. Большинство горожан — 71% — отрицает это качество, сообщает SuperJob по результатам опроса.

Чаще называют себя ленивыми мужчины. Реже об этом говорят респонденты 35—45 лет и с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц.

В профессиональных сферах в лени признаются дизайнеры, аналитики, PR-специалисты, юристы, инженерно-технические работники и системные администраторы. Самыми неленивыми оказались главные бухгалтеры и операторы кол‑центров, кладовщики, продавцы, маркетологи и квалифицированные рабочие.

Ранее мы писали, что жители Нижнего Новгорода считают достойной пенсию в 53,1 тысячи рублей.