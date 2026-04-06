20% жителей Нижнего Новгорода называют себя ленивыми

20% жителей Нижнего Новгорода считают себе ленивыми. Большинство горожан — 71% — отрицает это качество, сообщает SuperJob по результатам опроса.
Чаще называют себя ленивыми мужчины. Реже об этом говорят респонденты 35—45 лет и с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц.
В профессиональных сферах в лени признаются дизайнеры, аналитики, PR-специалисты, юристы, инженерно-технические работники и системные администраторы. Самыми неленивыми оказались главные бухгалтеры и операторы кол‑центров, кладовщики, продавцы, маркетологи и квалифицированные рабочие.
