Исследование: главный смысл работы для нижегородцев — деньги

Жители области также ценят возможность самореализации и стабильность.

Деньги, самореализация и стабильность — эти параметры ценят в работе нижегородцы в первую очередь, следует из опроса платформы hh.ru, который есть в распоряжении редакции ИА «Время Н».

В ходе исследования выяснилось: для 74% респондентов главный смысл работы заключается в деньгах, 38% также ценят возможность самореализации, а стабильность и предсказуемость важна для 33% жителей региона.

Хотят получать на работе новые знания 23%, столько же ценят получение нужного опыта, который поможет в дальнейшей карьере.

«Деньги остаются главным мотиватором для большинства нижегородцев, но на втором месте — самореализация (38%), что говорит о желании людей находить в работе не только материальную выгоду, но и личностный смысл. Высокий показатель по стабильности (33%) отражает запрос на надежность и предсказуемость — это особенно важно в текущих экономических условиях. Жители Нижегородской области ценят уверенность в завтрашнем дне. Для работодателей это важный сигнал: чтобы привлекать и удерживать таланты, нужно предлагать не только достойную зарплату, но и возможности для самореализации, обеспечивать стабильность, создавать условия для развития и карьерного роста», — говорит Жанна Петрунина, директор нижегородского филиала hh.ru.